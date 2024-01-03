CNN: ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı

CNN: ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı

CNN: ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı CNN'de yer alan haberde, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la anlaştığı iddia edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:34 facebook

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