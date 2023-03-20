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CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

CNN International, İstanbul'da beklenen büyük depremi analiz etti. Haberde "İstanbul büyük bir depreme hazır mı?" sorusuna yanıt aranırken can kaybının 100 bini bulabileceği de belirtildi.

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  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    CNN International, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri olarak nitelendirdiği İstanbul'da beklenen depremi inceledi.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    CNN'e konuşan Profesör Celal Şengör verdiği demeçte "İstanbul'un görünümü pek parlak değil. Hem de hiç değil. Eğer önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa, hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık, ama olasılık yüksek" diye konuştu.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Çevresinde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere iki önemli fay hattı bulunan Türkiye, dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Bu jeolojik gerçeklik, İstanbul'un depreme hazırlığı konusundaki endişeleri de artırıyor.

     
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Bugün uzmanlar Kuzey Anadolu fayında meydana gelebilecek yeni bir depremin 7.2 ile 7.8 arasında bir büyüklüğe ulaşabileceğini ve bunun Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ediyor. Ancak böyle bir depremin zamanlamasını tahmin etmek mümkün değil.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Haberde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmaya değinilirken, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir depremin gece meydana gelmesi halinde ölü sayısının 14.000'den fazla olacağı tahmin edildiği belirtildi ancak haberde Şengör'ün tahmini de ayrıca vurgulandı.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Şengör CNN'e verdiği demeçte "Benim tahminim yaklaşık 100 bin kişi. Büyük bir yıkım olacak. Sadece sarsıntının doğrudan etkisini düşünemezsiniz, sarsıntıyı neyin takip edeceğini de düşünmelisiniz. Yağmalar, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Her şey korkunç olacak" diye konuştu.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Yazıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üç yılı aşkın bir süredir, yeni deprem yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği 2000 yılından önce inşa edilen binalar için bina değerlendirmesi yaptığı ve depremden bu yana başvuruların 100.000'den fazla arttığı belirtilirken imar affına ve şehirdeki kiralık dairelerin fiyatlarının normalin üzerine yüksek olmasına da değinildi. 
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    Haberde şehirde yaşayanların görüşlerine de yer verilirken Armutlu'da yaşayan bir vatandaş "Buradaki binaların çoğu 30 yıldan daha eski. Sağlam binalar olduklarını düşünmüyorum. Aslında taşınmak istiyorum ama kira fiyatları çok yüksek" derken Bağcılar'da oturan bir kişi ise "Bu binalar 1990'ların başında inşa edilmiş. Onlara nasıl güvenebilirsiniz? Bu çok endişe verici ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu gerçekten mali durumunuza bağlı" diye konuştu.

    Konut fiyatları ve ekonomik durumun evleri riskte olanların taşınmasına engel olduğu da vurgulandı.
  • CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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