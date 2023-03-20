CNN International'dan 'İstanbul depremi' analizi

Haberde şehirde yaşayanların görüşlerine de yer verilirken Armutlu'da yaşayan bir vatandaş "Buradaki binaların çoğu 30 yıldan daha eski. Sağlam binalar olduklarını düşünmüyorum. Aslında taşınmak istiyorum ama kira fiyatları çok yüksek" derken Bağcılar'da oturan bir kişi ise "Bu binalar 1990'ların başında inşa edilmiş. Onlara nasıl güvenebilirsiniz? Bu çok endişe verici ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu gerçekten mali durumunuza bağlı" diye konuştu.

Konut fiyatları ve ekonomik durumun evleri riskte olanların taşınmasına engel olduğu da vurgulandı.