CNN: İran’la bağlantılı bir Pakistanlı hakkında Trump’ın hedef alındığı düşünülen suikast planı sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu
ABD'de Asif Merchant adlı Pakistanlı bir adam, eski Başkan Donald Trump'a suikast planlamakla suçlanıyor
ABD Adalet Bakanlığı, Pakistanlı bir adam hakkında, eski Başkan Donald Trump’a suikast düzenlemeyi planladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
CNN International’ın iddianameye dayandırdığı habere göre, Pakistanlı şüphelinin İran’la bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili, FBI görevlilerinin, engellenen suikastta Trump’ın yanı sıra mevcut ve eski hükümet yetkililerinin de hedef alındığına inandıklarını aktardı.
46 yaşındaki Asif Merchant, kiralık katil tutmakla suçlanıyor.
Ayrıntılar gelecek...