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        Haberler Dünya CNN: Netanyahu, Gazze'ye yönelik kararını haftaya erteledi | Dış Haberler

        CNN: Netanyahu, Gazze'ye yönelik kararını haftaya erteledi

        ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılara yönelik kararını haftaya vereceğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:23 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:23
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        CNN: Netanyahu, Gazze kararını haftaya erteledi
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        CNN’in İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, normalde bu hafta Gazze konusunda karar vermesi beklenen Netanyahu, kararını gelecek haftaya erteledi.

        Bunun nedeninin Gazze'ye saldırılar konusunda Netanyahu hükümeti içindeki görüş ayrılıkları olduğunu belirten kaynaklar, masada iki seçenek olduğunu aktardı.

        Bu seçeneklerden birisinin Hamas'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, Gazze ve diğer şehirlerin kuşatılması iken diğer seçeneğin ise "Gazze'yi almak" olduğunu ileri süren kaynaklar, İsrailli bakanların farklı seçenekleri desteklediğini belirtti.

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