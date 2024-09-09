Çobanın kaynakları köye can suyu oldu

Osmaniye'de deprem sonrası çobanın bulduğu kaynaklar köye can suyu oldu
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu kaynaklardaki su, İl Özel İdaresi'nce kurulan güneş enerji santrali (GES) yardımıyla uzun yıllardır sıkıntı çeken 130 haneli köye ulaştırıldı. Köy muhtarı Adem Sönmez, yaklaşık 60 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Şu an köyümüzde su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü, çok mutluyuz" dedi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Çolaklı köyünde yaşayan Adnan Öztürk (61), hayvanlarını otlattığı yaklaşık 500 rakımdaki arazide 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından su çıktığını gördü.
Öztürk'ün bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede 3 ayrı içme suyu kaynağı tespit etti. Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan 130 hanelik köyde sevinçle karşılanan gelişmenin ardından proje hazırlandı.
32 PANELLİ GES KURULDU
Kurulan 32 panelli GES yardımıyla kaynaklardaki su, pompayla köyün deposuna, oradan da evlere ulaştırıldı.
"DEVLETİMİZ GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPTI"
Köy muhtarı Adem Sönmez, AA muhabirine, yaklaşık 60 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Bulunan suyun içilebilir çıkmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Depremden sonra tespit edilen su kaynakları için yaptığımız başvurunun ardından sağ olsun devletimiz gereken çalışmayı yaptı. Suyumuz içilebilir çıktı. Valiliğimizden, İl Özel İdaresinden Allah razı olsun. Çok minnettarız." dedi.
"SU SORUNU YÜZDE 80 ORANINDA ÇÖZÜLDÜ"
Sönmez, şöyle konuştu: "Şu an köyümüzde su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü, çok mutluyuz. Ekiplerin yardımıyla içme ve sulama suyu olarak ayrı ayrı aktarıldı. Bahçelerimize kapalı sistem sulama yaptık. Böylelikle vatandaşlarımız ürünlerini yetiştiriyor. İçme suyu da fazlasıyla yetiyor."
Adnan Öztürk de su kaynağının yerini gösterdikten sonra hızlıca çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.