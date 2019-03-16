Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için çevresel ve sosyal konularda 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2013 yılından bu yana imzacısı olan Coca-Cola İçecek (CCI),Birleşmiş Milletler ’in New York’taki merkezinde gerçekleştirilen 63. Kadının Statüsü Komisyonu’ nda CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.
İş dünyasından 20'den fazla kuruluşundan liderinin deneyimlerini paylaştığı toplantı, “Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Zorluklara Cevap Vermek” başlıklı “Değişim Şampiyonları” çalışmasını temel aldı.
Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’larının katıldığı toplantıda, iş dünyasının liderleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engeller olan anlayış eksikliği, korku, kültür ve endüstri normlarına karşı geliştirilecek stratejiler üzerine tartıştı ve hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.
'KADIN PROJELERİ ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZ'
Toplantıda Coca-Cola İçecek’in eşit fırsat sunma ve kapsayıcılık anlayışı üzerine kurulu İnsan Hakları politikasını değerlendiren Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, CCI’ın 2015 yılından bu yana taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ’ne (WEP) atıfta bulunarak, "Kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni kendimize bir rehber olarak aldık. Kurumumuz içerisinde daha çok kadın lider yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi önceliklendirirken, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de kadın projelerini öncelik alanımız olarak belirledik" dedi.
CCI’ın cinsiyet eşitliği anlamında ülkelerinde yaşadığı bölgesel zorluklara da değinen Başarır, bu zorlukları aşabilmek için tüm çalışanları bir araya getiren platformlar oluşturduklarını belirtti.
BAYİLERDE DAHİL EDİLDİ
Başarır, "Kadınların bir arada ve etkileşimde olduklarında güçlerinin katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanlarımızın birlikte güçlenecekleri platformlar oluşturduk" dedi.
CCI’ın cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetlerinin çalışanları ile sınırlı olmadığının altı çizilirken, CCI Kadın Platformları’na benzer bir yapılanmanın bayiler arasında da oluşturmak için yola çıkıldığı, bayilerde kadın yöneticilerinin gelişimlerini ve güçlendirilmesini hedefleyen liderlik programının devreye sokulduğu ifade edildi.
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