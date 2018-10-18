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Cocu: Hepimiz yanarız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu futbolcularını uyardı: "Artık kazanmak zorundayız. Eğer kötü sonuçlar sürerse ağır yaptırımların da devamı gelir. Bu durumda biz de teknik heyet olarak huzursuz oluruz. Sivas deplasmanından 3 puanla döneceğiz. Tersini düşünmek istemiyorum."

18 Ekim 2018 Perşembe, 10:49 | Güncelleme:

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor. 

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Sarı-Lacivertliler’de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar da kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca yardımcı antrenörlerle de yollar ayrılmıştı.

Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, “Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız” dedi.

Cocu, “Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor’dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz
takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Tecrübeli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: Hata yapmazsak, kredimiz artacak. Şu anda kredimiz yok. Bu sonuçları hep birlikte aldık, bundan sonra toparlamak da yine bizim elimizde. Taraftarlarımızı çok üzdük. Onlardan özür dilemeli ve yeniden ayağa kalkmalıyız. Puan kaybı diye bir şeyi düşünmek istemiyorum. Neler yaşadığımız ortada. Şu ortamdan el ele vererek sıyrılmak zorundayız.

BABA ŞEFKATİ

Başkan Ali Koç, FB TV’de yaptığı son açıklamalarda Phillip Cocu’ya destek vermişti. Koç, buna rağmen Hollandalı teknik adamla konuştuğunu söyleyerek, “Kendisine Balkanlar’dan ve Brezilya’dan gelen hocaların Türkiye’de başarılı olduğunu anlattım. Çünkü onlar her şeye duygusal zeka koyuyorlar. Cocu’dan Kuzey Avrupalı kişiliğini bir kenara bırakıp ortamın şartlarını daha iyi anlamasını istedim” ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Ali Koç’un bu uyarısının etkileri kısa sürede kendini gösterdi. Dünkü antrenmanda 47 yaşındaki teknik adam, futbolcularına eskiye oranla çok daha sıcak bir şekilde yaklaştı.

Cocu, Jailson ve Şener’e yakın ilgi gösterdi. Şener, kendisiyle eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren hocasına sarılarak karşılık verdi. Hollandalı teknik adamdaki bu değişimin tüm takım tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

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