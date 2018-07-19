Turgutlu ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan Hasan D'ye (37), 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA'nın haberine göre, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan D. (37), mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasının alınmasının ardından, mahkeme heyeti, suçu sabit görülen Hasan D'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DİĞER SANIĞA DA 22 YIL CEZA

Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde aynı heyet tarafından görülen bir başka davada da, tutuklu sanık K.K'ye (17) çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 22 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmaya tutuklu sanık K.K, mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

K.K, son savunmasının alınmasının ardından "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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