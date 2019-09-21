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Çocuğun "köpeksavar" kıyafetle okula gittiği iddiası

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, ilçede bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İlyas Tapsız

Tapsız, bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Topraktepe köyünde oturan Halil Çalış'ın, okula gönderdiği çocuğuna, "başı boş köpeklerin saldırılarından koruması amacıyla özel bir kıyafet giydirdiği" iddiasıyla yapılan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İddiaların tamamen kurmaca ve uydurma olduğunu dile getiren Tapsız, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatandaşımızla ilgili çıkan haber doğru değildir. Tamamen uydurma bir haberdir. Köyümüzde, taşımalı eğitime ihtiyaç duyan iki öğrencimiz vardı. Bu vatandaşımız, adresini ilçe merkezinde göstererek kızını ilçede bulunan İbrahim Taşkın Ortaokuluna yazdırmış. Diğer öğrencimiz ise pansiyonda yatılı olarak kalmaktadır. Bu nedenle o köyümüzde taşımalı eğitim yok. Söz konusu vatandaşımızın kızı ise ilçe merkezindeki okula özel servis aracıyla gitmektedir. İsmi geçen vatandaşımız, eviyle çocuğunun servise bindiği yer arasındaki yolun yaptırılması için böyle bir yola başvurmuştur. Kızımıza köpeklerin saldırması gibi bir konu söz konusu değildir. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağız."

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