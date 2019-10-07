Çocuk dizisi oyuncuları kimler? Çocuk dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? Gibi sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren alkış toplayan Çocuk dizisine dair detaylar haberimizde...

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Çocuk” Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çocuk dizisinin seti İstanbul'da gerçekleşmektedir. Sultan Ahmet Meydanı'nda da çekimleri mevcuttur. Öte yandan dizide İstanbulBeykoz, Sarıyer gibi yerkerin kullanılacağı da verilen bilgilerin arasında.