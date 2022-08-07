Çocuk felci geri mi dönüyor? 0:00 / 0:00

İngiltere, ABD, İsrail, Ukrayna ve bazı Afrika ülkelerinde uzun yılların ardından görülen çocuk felci vakaları endişelere yol açıyor. UNICEF'e bağlı Küresel çocuk felcini yok etme girişimi (GPEI), çocuk felcinden arındırılmış bir dünya vaadini gerçekleştirmeye yönelik taahhütlerin yenilenmesi çağrısında bulunurken, 2020 yılında bu konuda acil eylem çağrısı yapan DSÖ, COVID-19 salgınının, dünya genelinde bağışıklama hizmetlerini aksattığına dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK NEDENİ AŞI KARŞITLIĞI

Konuyu haberturk.com için değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, DSÖ'nün çocuk felcini 2000 yılında dünyadan yok etmeyi planladığını, ancak sonra bu tarihin 2020'ye alındığını, şu anda ise 2026'nın hedeflendiğini ifade etti. Dr. Seçkin "Covid-19 pandemisi döneminde aşı karşıtlığı o kadar yükseldi ki bu durum toplumdaki aşılanma oranını ciddi miktarda azalttı. Resmi rakamlara göre birçok ülkede en az yüzde 90 olması gereken çocukluk dönemi aşılarında aşılanma oranı yüzde 81'e inmiş durumda" dedi.

ÖNLENEBİLİR ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Aşı karşıtlarının dünya sağlığı açısından çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını belirten Dr. Seçkin "Resmi rakamlara göre her yıl hala 1 milyon 250 bin çocuk, aşıyla önlenebilir çocukluk çağı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu. Polio, çocuk felci virüsünün binlerce yıldır var olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Polio, beyinde çok ciddi hasarlara yol açabilen tehlikeli bir virüs ve aşıyla kolaylıkla dünyadan yok edilebilecek hastalıkların başında yer alırken, aşılanmayanlar yüzünden hala devam ediyor" dedi.

ÇOCUK FELCİ GERİ DÖNEBİLİR

İngiltere, Avusturya, Almanya gibi ülkelerde aşı konusunda çok ciddi yaptırımlar uygulandığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Polio'nun bulaşıcılık oranı yüksek ve virüslerin ne zaman, nerede ve nasıl kapılacağı belli olmuyor. Bu nedenle çocukluk çağı aşılarının kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "Eğer çocuklarda aşılanma oranları bu şekilde devam ederse çocuk felci,kızamık, çiçek gibi birçok çocukluk çağı hastalığı geri gelir ve tekrar bir salgına dönüşebilir" uyarısında bulundu.