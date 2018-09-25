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Çocuklarınıza 9 adımda sütü sevdirebilirsiniz…

* Çocuğunuzun sütü sevmesi için ona sütü az miktarda vererek başlayabilirsiniz. Bir su bardağı yerine bir çay bardağı ile başlayıp bir süre sonra çocuk alıştıkça miktarı artırabilirsiniz.

* Çocuğun kendini özgür hissetmesi için ona seçme şansı tanımalı, çok baskı yapmamalısınız.