27 Eylül Dünya Okul Süt Günü öncesinde, çocuklarda süt tüketiminin önemi hakkında bilgi veren Dyt. Berna Ertuğ, "1-3 yaş aralığındaki çocukların 500 mg kadar kalsiyum ihtiyacı varken ergenlikte bu miktar 800-1000 mg a kadar çıkar. Bu miktarı karşılamak için 2-3 yaşındaki çocukların 2 bardak, 4-8 yaşındaki çocukların 2,5 bardak, 9-18 yaş arasındaki çocukların ise 3 bardak süt içmeleri yeterlidir" önerisinde bulundu
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Süt, bebeklikten yaşlılığa kadar vücudun gelişmesi, güçlenmesi ve sağlığın korunması için çok önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor. Özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocuklarında süt ve süt ürünlerinin tüketimi büyük önem taşıyor. Hatta sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerekiyor. Dyt. Berna Ertuğ, “27 Eylül Dünya Okul Süt Günü” öncesinde, çocuklarda süt tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.
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9 yaşa kadar günde 2 bardak süt!
Çocukların günlük almaları gereken kalsiyum miktarı yaşa göre değişmektedir. 1-3 yaş aralığındaki çocukların 500 mg kadar kalsiyum ihtiyacı varken ergenlikte bu miktar 800-1000 mg a kadar çıkar. Bu miktarı karşılamak için 2-3 yaşındaki çocukların 2 bardak, 4-8 yaşındaki çocukların 2,5 bardak, 9-18 yaş arasındaki çocukların ise 3 bardak süt içmeleri yeterlidir.
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Vitamin ve mineral kaynağı…
Manda, koyun, keçi, inek, deve gibi birçok hayvanın sütü beslenmede kullanılmaktadır. Sütün besin öğesi içeriği elde edildiği hayvan türüne göre farklılık göstermektedir. Süt ve süt ürünleri; protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini, bazı B vitaminleri (özellikle riboflavin, B12 ) için iyi bir kaynaktır. A, D, E ve K vitaminleri süt yağı ile ilişkili olarak yer almaktadır. Süt, suda eriyen vitaminleri de içerir. Süt; kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko gibi mineraller açısından da zengindir.
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Süt içtikten sonra karnı ağrıyor mu?
Bazı çocuklar anne sütünden kesilirken yerine konan inek sütünü reddedebilir. Bu reddetme çocuğun sütün tadını beğenmemesinden ya da biberondan içmek istememesinden kaynaklanabilir. Hatta çocuk duygusal olarak anne memesine bağlandığı için de süt içmeyi reddedebilir. Süt sevmemenin bir diğer nedeni laktoz intoleransı olabilir. Bazı çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, kramplar ve gaz şikayetleri ile birlikte seyreden laktoz intoleransı süt içindeki laktozun iyi sindirilmemesi nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Bu durumda laktoz içermeyen sütler tercih edilebilir.
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Yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum kaynağı
Sütü sevmeyen ve tüketmeyen çocuklar için peynir, yoğurt, ayran, kefir, tereyağı kalsiyum açısından tercih edilebilir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyumdan zengindir. Bu sebzelerin sağladığı K vitamini kemik yapısının güçlendirilmesi açısından önemlidir. Brokoli çorbası yapabilir hatta süt veya krema eklenerek, kalsiyum ve mineraller açısından zenginleştirilmiş olur.
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Çocuklarınıza 9 adımda sütü sevdirebilirsiniz…
* Çocuğunuzun sütü sevmesi için ona sütü az miktarda vererek başlayabilirsiniz. Bir su bardağı yerine bir çay bardağı ile başlayıp bir süre sonra çocuk alıştıkça miktarı artırabilirsiniz.
* Çocuğun kendini özgür hissetmesi için ona seçme şansı tanımalı, çok baskı yapmamalısınız.
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* “Süt içmek ister misin?” diye sormak yerine “Sütünü ballı mı, çilekli mi, muzlu mu istersin?” diyerek, ona süt içme tercihini değil, sütün içine ekleyeceğiniz tatlandırıcıyı tercih etme şansını bırakmış olursunuz. Böylelikle çocuk hem sütünü içecek hem de kendini özgür hissedecektir.
* Süt içmesi için sadece süt içtiği özel bir bardak ya da pipet alabilirsiniz.
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* Çocuklar taklit ederek ve düzenli tekrar ile öğrenir. Bu nedenle çocuğunuza örnek olarak siz de çocuğunuzla birlikte düzenli olarak süt içmelisiniz.
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* Sofranızda ayran, kefir gibi içecekler bulundurmaya özen göstermelisiniz.
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* Yoğurt ya da kefiri kendiniz yapabilirsiniz. Tüm bu işlemler sırasında çocuğunuzu da sürece dahil ederek size yardım etmesini sağlamalısınız.
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Gıdaları süt ile zenginleştirebilirsiniz. Patates püresine, makarnaya süt ekleyebilir; muhallebi, puding, dondurma, sütlaç ya da sütlü meyveli içecekler hazırlayabilirsiniz.
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Eğer çocuğunuz sütü sevmiyorsa hangi besinlerin sütün yerini tutabileceğini bilmeli, beslenmesini buna göre planlamalısınız.
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