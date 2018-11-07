BKM Mutfak Akasya Kültür Merkezi (AKM) ile birlikte Oyunculuk Atölyeleri'ni kurarak yeni bir oluşuma imza attı. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayacak olan 'Oyunculuk Atölyeleri'nin Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi’nin dersleri Onur Atilla ile Bülent Çatar’ın eğitmenliğiyle başladı. Pazar günleri ikişer saatten olmak üzere yaşları 7- 12 arası çocukların bulunduğu üç gruba verilen dersler bir hayli keyifli ve öğretici geçti.

Amacı çocukların sosyal, kişisel ve özgüven konularında gelişimine katkıda bulunmak olan Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi’nin ilk dersinde Onur Atilla ile Bülent Çatar ortak hareket, algılama oyunları ve doğaçlama konularını işledi.

Onur Atilla ile Bülent Çatar eğitmenliğindeki atölyede çocuklar oldukça keyifli zaman geçirdi.

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