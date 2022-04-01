Çocuklarda alerjiyi hafifletmek için 8 ipucu! 0:00 / 0:00

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Baharın gelmesiyle özellikle de çocuklarda alerjilerin artmaya başladığı uyarısında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, alerjik semptomları azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

BELİRTİLER BAŞLAMADAN DOKTORA BAŞVURUN

Dr. Taşkın, tıkanıklık veya sinüslere baskı, burun akıntısı veya tahriş olmuş burun pasajları, kaşıntılı sulu gözler, kaşıntılı veya boğaz ağrısı, öksürük, gözlerin altında şişmiş, mavimsi renkli cilt, azaltılmış tat veya koku duyusunun çocukların bahar alerjisi olduğuna dair işaretler arasında yer aldığını belirtti.

Yüksek polen sayıları tahmin ediliyorsa, belirtiler başlamadan önce çocuklara alerji ilaçları vermeye başlanıp başlanmayacağının hekime sorulması gerektiğine dikkat çeken Taşkın, “Bahar alerjileri yaygın olduğu için alerji semptomlarını tedavi etmek için birçok ilaç mevcuttur. Saman nezlesi semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan antihistaminikler, dekonjestanlar, antihistaminik ve dekonjestan ilaçların kombinasyonu, Serum fizyolojik ile burun irrigasyonu, polenlerin çocuğunuzun burnundan da temizlenmesine yardımcı olabilir. Göz damlaları ise göz tahrişini hafifletmeye yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA ÇİM ALERJİSİ ZİRVE YAPIYOR

Ağaç polenlerinin bahar alerjisinin semptomlarının yaygın bir tetikleyicisi olduğunu dile getiren Taşkın, “Alerjenler bölgeye göre değişebilir, ancak birçok bahar alerjisinden sorumlu ağaçlar arasında dişbudak, huş, karaağaç, çam, meşe, kavak ve ceviz ağaçları bulunur. Örneğin, huş ağacı polen alerjisi olan bir çocuk, huş ağaçları çiçek açtığında ilkbaharda artan semptomlara sahip olacaktır. Diğer alerjiler farklı mevsimlerde zirve yapacaktır. Çim alerjisi olan çocuklar en çok yaz aylarında etkilenecek ve yakup otu alerjisi olanlar en çok sonbaharda acı çekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bahar alerjileri, hafif semptomları olan bir çocuk için sadece küçük bir sıkıntıya yol açabileceğini söyleyen Taşkın, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, şiddetli polen alerjileri çocukların okul çalışmalarını etkileyebilir ve onun dışarıda oynamasını engelleyebilir. Saman nezlesi belirtileri genellikle çocuklar büyüdükçe azalır. Alerji semptomlarını önlemenin en iyi yolu alerjenden kaçınmaktır, ancak yılın belirli zamanlarında bu zor olabilir."