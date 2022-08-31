Çocuklarda Diş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Çocuklarda Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Çocuklarda diş ağrısı neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Genelde çocuklarda süt dişlerinin kalıcı olmayacağı düşünüldüğünden dolayı bu dişlerde bulunan ağrılar pek dikkate alınmamaktadır. Fakat burada bulunan ağrılar nedeniyle çocuklarda ateş, iltihaplanma veya huzursuzluk oluşabilmektedir. Üstelik bu durum ileri boyutlara ulaşırsa kalp rahatsızlıklarına bile yol açabilmektedir. Peki, çocuklarda diş ağrısı neden olur, çocuklarda diş ağrısı nasıl geçer?

Çocuklarda Diş Ağrısı Neden Olur?

Çocuklarda meydana gelen diş ağrıları pek çok farklı nedenden dolayı oluşabilmektedir. Bunun altında yatan nedeni öğrenmek için en kısa zamanda bir diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Uzun süre beklenmesi halinde diş sorunu başka problemlere de yol açabilmektedir. Çocuklarda oluşan diş ağrılarının sebepleri arasında ise şunlar yer almaktadır:

Diş eti enfeksiyonu

Diş çürükleri

Diş kökünde oluşan bakteriyel enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi

Yeni diş patlaması

Diş dolgusunda oluşan hasarlar

Diş çatlağı veya kırılma

Bu nedenler genelde çocuklarda bulunan diş ağrılarına neden olmaktadır. Ancak bunun dışında farklı nedenlerden dolayı da ağrı oluşabilmektedir. Mutlaka bir diş hekimine danışılması gerekmektedir.

Çocuklarda Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

İlk olarak diş ağrısı yaşayan çocukların asitli ve şekerli gıdalardan uzak tutulması gerekmektedir. Bu gıdalar hem çürük oluşumuna hem de sızlama oluşmasına neden olmaktadır. Ancak bir anda oluşan diş ağrılarının geçmesi için ne yapılması gerektiği oldukça merak edilmektedir. Ani oluşan sızılarda uygulanması gerekenler şunlardır:

Karanfil ya da karanfil yağı çürük kısma uygulanabilmektedir.

Çürük kısmın üzerine sarımsak konulabilmektedir.

Tuzlu ya da sirkeli su ile gargara yapışabilmektedir.

Soğuk kompres

Misvak kullanılabilmektedir.

Çocuklarda Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Pek çok çocukta meydana gelen diş ağrısı, çocukların rahatsız ve huzursuz hissetmesine yol açmaktadır. Ancak ansız oluşan ağrıları geçirmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler kısa süreli olarak ağrının geçmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı da mutlaka uzman bir diş hekimine danışılması gerekmektedir. Böylelikle direkt olarak ağrıyı oluşturan nedene müdahale edilebilmektedir. Öncelikle çocuklarda ağrıyı bir süre geçirmek için misvak kullanılabilmektedir. Bunun yanında tuzlu su ile gargara yapılabilmektedir. Aynı zamanda çürük nedeniyle oluşan ağrıda çürüğün üzerine sarımsak konulabilmektedir. Çocuklarda diş ağrısını en çabuk ne keser sorusu ise çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Çocuklarda Diş Ağrısını En Çabuk Ne Keser?

Çocuklarda oluşan diş ağrıları pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Genelde çürüklerden dolayı oluşan ağrılar, ansızın ağrı yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu durumda çocukların rahatsız ve huzursuz hissetmesine neden olmaktadır. Ancak ansızın gelen ağrıları kesen bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında tuzlu su ile gargara bulunmaktadır. Gargara ile kısa süreli ağrı giderilebilmektedir. Ayrıca sarımsak yöntemi de oldukça işe yarayan yöntemler arasında yer almaktadır. Çürük kısma sarımsak konulması oldukça faydalıdır. Fakat en kısa sürede bir doktora başvurulması ve gerekli tedavinin uygulanması gerekmektedir.

Çocuklarda Diş Ağrısı Ateş Yapar mı?

Çocukların dişinde bulunan sorunlar bazı durumlarda ateş yapabilmektedir. Enfeksiyonlar ateşe, yüzün şişmesine veya ateşe neden olabilmektedir. Oldukça dikkatli davranılması ve biran önce bir uzman tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir.