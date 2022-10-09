Çocuklarda diş eti iltihabına dikkat!

Uzmanlar çocuklarda diş bakımı kadar diş eti bakımının da çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Çocuklarda diş eti iltihabının çok yaygın bir problem olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu nedenle diş ve diş eti bakımının yeni doğan döneminden itibaren başlaması gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARDA DİŞ ETİ İLTİHABI YAYGIN BİR SORUN

"Yapılan çalışmalar 3-10 yaş arasındaki çocukların %20’sinde, ergenlikte dönemindeki çocukların da % 70-90’ında kronik diş eti iltihaplanması olduğunu gösteriyor" diyen Dr. Seçkin bu sorunun ihmal edilmesi durumunda ileride diş kayıplarına neden olduğunu söyledi. Diş eti iltihabının en önemli bulgusunun fırçalama sırasında meydana gelen kanama olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Bu durumda diş taşları temizlenmeli, oral hijyene dikkat edilmeli, tuzlu suyla gargara yapılmalı. Sorun devam ederse mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var" şeklinde konuştu.

ANNE SÜTÜ FARKI

Dr. Seçkin "Anne sütü ile beslenen bir bebeğin diş eti bakımına gerek yok. Ancak mama ya da benzer gıdalarla beslenen bebeklerin diş eti ve dilini temiz bir bez ve suyla silmek gerekir" dedi. Biberon ile beslenen bebeklerde 'biberon çürüğü' oluşabildiğini söyleyen Dr. Seçkin "Biberon nedeniyle süt dişleri lekelenebiliyor, küçülebiliyor ve diş eti kanaması oluşabiliyor. Böyle bir durumda acilen çocuk diş doktoruna görünmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

AĞIZ BÖLGESİ VÜCUDUN İLK SAVUNMA BARİYERİ

Ağız hijyenine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Yemek aralarında yeterince su içmek, karbonhidrat ve şekerli gıdaları kesmek, günde iki kere diş fırçalamak ve diş etlerini tuzlu suyla silmek çok işe yarıyor" dedi. Ağız bölgesinin vücudun ilk savunma bariyeri olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "İster çocuk ister yetişkin olsun kalp krizinden felce, damar sertliğinden şeker hastalığına kadar pek çok sağlık sorunu kronik diş eti iltihabına bağlı olarak gelişebiliyor" ifadelerini kullandı.