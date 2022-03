İki yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan koronavirüs, yetişkinler kadar çocukları da etkileyebiliyor. Öte yandan İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, bazı ülkelerde yayılan Omicron’un yeni varyantı BA.2'nin daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, BA.2'nin çocuklarda daha ağır seyredebileceğine dikkat çekiyor.

Çocukları enfeksiyondan korumanın, büyüklere göre daha zor olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Didem Şöhretoğlu ise çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

"İYİ UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Şöhretoğlu, "Hastalıklardan korunmada herkeste olduğu gibi çocuklarda da ilk kural sosyal mesafeyi korumak, hijyen kurallarına uymak ve maske kullanımı olmalı; ancak çocukların oyun oynarken sosyal mesafeyi korumaları pek mümkün değil. Bu nedenle doğru maske kullanımı, tüm hijyen kuralları dahil olmak üzere özellikle el hijyeninin önemi çocuğa iyi vurgulanarak öğretilmeli. Bunları öğretirken de çocuklarımız için biz ebeveynleri olarak iyi birer rol model olmalıyız. Bunların dışında çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması için yapılabilecek şeyler var: Öncelikle iyi bir uyku bağışıklık sistemi için son derece önemli. Bu nedenle çocukların uykusunu bu süreçte ekstra özen göstermeli, çocukların da bunun bilincinde olması sağlanmalı. Yine bu süreçte özellikle çocukların beslenmesine ekstra özen göstermeli, diyetle çeşitli vitaminleri almasını sağlamalıyız" dedi.

MEVSİM SEBZE VE MEYVELERİ TÜKETİLMELİ

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Şöhretoğlu, şunları söyledi: "Öncelikle çocukların mümkün olduğunca taze sebze ve meyve yemeleri sağlanmalı, mevsim sebze ve meyvelerini tüketmelerine özen gösterilmeli.

Bağışıklık sistemi için önemleri tartışmasız büyük olan özellikle C ve D vitamini ve çinkonun alınmasına çalışılmalı. Mandalina, portakal, limon, elma, kivi, çilek, üzüm, yeşilbiber, maydanoz, iyi birer C vitamin kaynağıdır.

Yumurta ve yağlı balıklar ise D vitamin içerirler. Kümes hayvanlarının etleri, kırmızı et, fındık, mercimek ve fasulye ise yüksek oranda çinko içeren besinlere örnek olarak gösterilebilir."

Pandemi öncesinde çok da tüketilmeyen ancak çeşitli enfeksiyonlarda koruyucu etkisinin tıbbi olarak kanıtlandığı kuşburnu, kızılcık, kara mürver gibi bazı gıdaların taze meyve, meyve suyu, çay ya da pekmez olarak, sarımsağın ise olduğu gibi diyete katılmasının faydalı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şöhretoğlu, "Yine bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle prebiyotik ve probiyotikleri içeren gıdaları, özellikle yoğurt ve turşuyu diyetimize eklemekte fayda var. Mümkün olduğunca hazır paketli gıdalardan da uzak durmalarında fayda var" diye konuştu.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANMAYIN!

Özellikle pandemide çok rağbet gören gıda takviyeleri ve vitaminler hakkında da konuşan Prof. Dr. Şöhretoğlu, "Ülkemizde sağlık için ideal olan Akdeniz tipi beslenme çok yaygındır ve genel olarak bol sebze ve meyve tüketilen, protein ve karbonhidratların dengeli tüketildiği bir beslenme sistemimiz var. Ancak sadece iyi beslenme bu dönemlerde yeterli olamayabiliyor. Bu nedenle dışardan kara mürver, afrika sardunyası, ekinezya gibi tıbbi bitkisel ürünleri ya da propolis preparatlarını hekime danışarak kullanmak faydalı olabilir. Bunun dışında beta glukan, C ve D vitamini içeren ürünler üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmak için yaygın olarak piyasada satılmaktadır. Bunlar pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak, yine mutlaka hekime danışarak da kullanılabilir" dedi.

VİTAMİNLERİN AŞIRISI ZARAR VERİYOR

D vitamini eksikliğiyle Covid-19 enfeksiyon sıklığı ve şiddeti arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu hatırlayan Şöhretoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeterli D vitamini almak bu dönemde oldukça önemli. Ancak bu ürünleri mutlaka tavsiye edildiği miktarlar da kullanmak gerekmektedir. Örneğin, D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için yağ dokusunda birikir. Aşırı D vitamini alımı bulantı, kusma gibi sindirim sistemi problemlerinin yanı sıra kanda kalsiyum miktarının yükselmesi, böbrek hasarı, kalp ritim bozuklukları gibi hayati problemlere yol açabilir. C vitamini ise suda çözünebilen bir vitamindir ve fazlası böbreklerden atılır. Ancak yine de aşırı C vitamini kullanımı da ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, yanı sıra demir emilimini artırdığı için vücutta demir birikimi sonucu gelişen hastalıklara ve böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Çinkonun fazla kullanılmasında ise yine ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Bu nedenle çocuklara her türlü desteği vermeden önce doktora danışılması, yine eczacıdan bilgi alınması gerekmektedir.

Dışarıdan bu tarz desteklerin alımında bir diğer problem ise kaliteli ürüne ulaşamamak. Özellikle de internet üzerinden denetimsiz satılan ürünlerdir. Bu ürünlerin gerçekten etiketinde belirtilen maddeleri içerip içermediği bilinmemektedir. Ayrıca yine bir denetim söz konusu olmadığı için bu ürünlerin içerisinde sağlığa zararlı ve toksik bileşinlerin olup olmadığı bilinmemektedir ki, bu sıklıkla rastlanılan bir sorundur. Yine bazen bu takviyelerde ihtiyacın çok üzerinde yüksek dozlar kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu tarz ürünlerin en güvenilir kaynak olarak eczanelerden temini, kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaların eczacıdan öğrenilmesi çocuklarımızın sağlığını korumak için en ideal yoldur."

PARKTA OYNAMAK ÇOCUĞUN HEM PSİKOLOJİK SAĞLIĞINI HEM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUMLU ETKİLİYOR

Prof. Dr. Şöhretoğlu, çocuğun bağışıklık sistemi için beslenmenin tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, uyku, egzersiz, öğün atlamamanın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Şöhretoğlu, "Özellikle uyku düzenine ekstra önem gösterilmeli. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parkta oynamak gibi daha çok dışarıda gerçekleştirilen aktivitelere katılımı hem onların fiziksel aktivitede bulunmaları hem de D vitamini almalarını sağlayacaktır. Yine parkta oynamak, yürüyüş yapmak gibi aktiviteler çocukların psikolojik sağlığını ve dolayısıyla bağışıklık sistemini olumlu etkileyecektir" dedi.

DIŞARDAN GELDİKLERİNDE MUTLAKA ELLERİNİ YIKAMALILAR

Çocukların kendilerini COVID-19 gibi hastalıklardan koruması için önerilerde bulunan Şöhretoğlu, "Aslında bu konuda biz yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da dikkat edeceği temel şeyler ortak. Sosyal mesafeyi korumanın önemi, maskenin uygun şekilde kullanımı ve hijyene önem gösterilmesi temel noktalardır. Çocuklar kapalı alanlarda kalabalık içerisinde mutlaka maske kullanmaya özen göstermeliler. Her dışardan geldiklerinde mutlaka ellerini yıkamalılar. Çocuklarda bir şeyler atıştırma çok sık olduğu için, her atıştırmadan önce el hijyenlerini sağlamalılar. Bununla birlikte, çocuklar arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, evcil hayvanlarla bir şeyler paylaşır. Yine bu paylaşımlarda hijyene mümkün olduğunca özen göstermeleri gerektiği her çocuğa öğretilmelidir" şeklinde konuştu.