"Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Avrupa Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu Tesis Amiri Mürşid Memioğlu, hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşların serinlemek için deniz ve yüzme havuzlarını tercih ettiğini anlattı.

Bu durumun havuzların yoğunlaşmasına sebep olduğuna değinen Memioğlu, şöyle konuştu: "Özellikle kalabalık havuzlarda, çocuk havuzlarında, ebeveynlerimiz, çocuklarımızı güvenli olduklarını düşündükleri için yalnız bırakıyor ancak çocukların mutlaka gözlerinin önünde olması gerekiyor. Çünkü yaşanabilecek bir kargaşada o çocuğun ne yaptığını fark edemeyebiliriz. Eğlendiğini, kulaç attığını sanabiliriz ama çocuk orada çırpınıyor olabilir. Muhakkak çocuklarımızı gözlerimizden ayırmamalıyız. Hep onları kontrol etmeliyiz."

REKLAM

"KOLLUĞU VE SİMİDİ VAR, RAHAT OLAYIM, DEMEMELERİ GEREKİYOR"

Ebeveynlerin, çocuklarına can simidi ve kolluk takmasına rağmen havuzda tek başlarına bırakmamaları gerektiğini belirten Memioğlu, şöyle devam etti: "Can simidi ve kolluk dediğimiz güvenlik açısından kullandıkları materyaller kişilerin kolundan çıkabilecek şeylerdir. O yüzden 'Kolluğu ve simidi var ben rahat olayım' dememeleri gerekiyor. Herhangi bir dalga oluştuğunda ya da yanından geçen birisi o simide çarptığında, o simidin suyun kaldıran gücünü sağlayamayacağını düşünmeleri gerekiyor. Hiçbir şekilde çocuklarını sadece kolluklar ve can simitleriyle ya da oyun amaçlı şişme hayvan figürleri olan oyuncaklarla tek başlarına bırakmamalarında büyük fayda var. Hiç farkında olmadan çocuğumuzun suyun dibine battığını, suya düştüğünü fark edebiliriz. Belki ciddi bir sağlık problemi olmadan o çocuğu alabiliriz ama ciddi bir travmaya sebep olur. Su eğlencedir, su güzeldir, su serinletir. Onu o şekilde düşünmek lazım ama eğlenirken dediğim gibi üzülmemek lazım. Bütün tedbirleri kendimizin de tesis yetkililerinin de alması faydalı olacaktır."

Mürşid Memioğlu, açık havuzun yer aldığı site ve otellerde, kullanım dışı saatlerde küçük çocukların buraya düşmelerini engelleyecek perdeler veya havuz üstünü kapatacak brandalar kullanılmasının önemini vurgulayarak, "Çünkü bu konuda haberlerde de görüldüğü üzere daha önce yaşanan bazı durumlar olmuştu. Bir çocuğumuzun kaybı hepimizin üzüntüsü olur. Bu çok önemli bir güvenliktir. Vatandaşlar, bunu mutlaka gitmiş oldukları tatil beldelerinde ya da bulundukları sitelerde yöneticilerine iletmelidir" dedi.

"HİÇ BEKLENMEDİK BİR ANDA KALP KRİZİ VEYA KAS SPAZMI GEÇİREBİLİRİZ"

Havuzlarda boğulma vakalarına karşı alınabilecek güvenlik tedbirlerini aktaran Memioğlu, şöyle devam etti: "Havuzlarımızın güvenliği açısından 1 metreden fazla derinliğe sahip olan havuzlarda cankurtaran zorunluluğu bulunmaktadır. Cankurtaranın bulunmadığı yerlerde, her kullanıcı yüzmeyi çok iyi bilse bile insan sağlığının sıkıntıya girebileceği durumlar oluşabilir. Hiç beklenmedik bir anda kalp krizi veya kas spazmı geçirebiliriz. Bu durumlarda yüzmeyi ne kadar iyi bilirsek bilelim maalesef can kaybına sebep olabilir. Bu sebeple havuz kullanıcılarının girmiş oldukları havuzlarda cankurtaranın bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol etmeleri, cankurtaran yoksa mevcut tesislerdeki yöneticilere bilgi vermeleri ve o cankurtaranın havuzda bulunduğu anlarda havuzu kullanmalarını tercih etmelerini öneririz."

Havuz kenarlarının kaydırmaz zemin olmasının düşme ve çarpmaları engelleyeceğinin altını çizen Memioğlu, havuzlarda mevcut cankurtaranların malzemelerinin ulaşılabilir noktada bulunmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Memioğlu, havuzlarda görev alan cankurtaranların sertifikalı olmasının önemine de değindi.

HAVUZLARDAKİ TEMİZLİK

Memioğlu, havuzlardaki yoğunluğun temizlik açısından bazı problemler oluşturabildiğini anlatarak, buralarda Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği 1-3 ppm klor oranının aşılamayacağını ifade etti.

Dip temizliği ve hijyen için kimyasalların düzenli havuzlara düzenli verilmesi uyarısında bulunan Memioğlu, "Günde iki defa sıcaklık ölçümlerinin yapılması, kapalı havuzların özellikle 25 ve 28 derece aralığında tutulabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bunun sebebi 25 derecenin altına düşerse çocuklarda hipotermiye sebep olmasıdır. 28 derecenin üstüne çıkarsa da havuz suyundaki bakterilerin artışına sebep olmaktadır" diye konuştu.

Memioğlu, vatandaşların havuza giriş yapmadan önce ve sonra duş almalarının, ayak dezenfektan tablalarından geçmelerinin bulaşıcı hastalıkların önüne geçeceğini dile getirdi.

Havuzda bone kullanımının alışkanlık haline getirilmesinin önemli olduğuna değinen Memioğlu, vatandaşların sadece havuzda kullanacakları terlikleri olması gerektiğini kaydetti.

Yüzme havuzu mu deniz mi? Haberi Görüntüle

REKLAM