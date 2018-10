Düzce'de meydana gelen olayda; Aziziye Mahallesi’nde Çocuk Parkı içerisine bir at sahipleri tarafından terk edildi. Aziziye İlk ve Ortaokulu’nun hemen yanı başında bulunan parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan atı, parka oyun oynamaya gelen çocuklar fark etti. Atın haline acıyan çocuklar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi. Bu sırada hasta olduğu her halinden belli olan at, son bir hamle ile ayağa kalkarak yürümeye ve parktan çıkmaya çalıştı.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

İHA'da yer alan habere göre bu girişimi sonuçsuz kalan at kendini yere bıraktı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin veteriner arayışı da sonuç vermedi. Ayağa kalkmakta ve hareket etmekte zorlanan atın halini gören çocuklar büyük üzüntü yaşarken, atı kurtarmak için yaptıkları çabalar boşa gitti. At, bütün çırpınışlarının ardından çocukların gözü önünde can verdi.

12 yaşındaki bir çocuk yaşadıklarını; "Sabah saatlerinde arkadaşlarımla parka geldik. Burada atı gördük. Herkesten yardım istedim. Ancak yardım istediğimizde herkes sadece bir yerleri aramamızı söyledi. Yardımcı olmadılar. Atın bu hali beni çok üzdü” diye anlattı.

