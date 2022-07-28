İshal neden olur ve nasıl geçer?

Çocuklarını döven vicdansız anneyi koca görüntüledi 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., karısı Nour K.'nin çocuklarına şiddet uyguladığı anları görüntüleyip polise şikâyet etti.

Arnavutköy ilçesinde yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş., karısı Nour K.'nin, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., karısının çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'yi kendisinin de evde olduğu sırada darbetmesi üzerine hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

GÖRÜNTÜYLE ŞİKÂYETTE BULUNDU

Çekilen görüntülerde Nour K.'nin çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor. O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikâyette bulundu.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.