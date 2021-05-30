DHA

Olay, dün Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen adam, çocuklarını görmek için minibüsü ile boşandığı eski eşinin yaşadığı eve geldi ancak eski eşin yakınları tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 5 kişi minibüsü taşladı. Çocuklarını görmek isteyen baba, aracına yapılan saldırı sonrası bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin her iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi.