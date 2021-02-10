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Çocuklarınızla oyun oynayın

İçerisinde bulunduğumuz ara tatilin çocuklar için verimli ve keyifli zaman geçirmede fırsat olarak sunulması gerektiğini belirten uzmanlar, anne-babalara çocuklarla beraber zaman geçirmelerini tavsiye ediyor.

Çocuklarınızla oyun oynayın

Okul öncesi çocuklarda boyama, resim yapma gibi sanat etkinlikleri öneren uzmanlar, ilkokul çocuklarının sessiz sinema, saklambaç gibi geleneksel oyunlar oynayabileceğini, ortaokul çocuklarının ise satranç ve dama gibi dikkat gerektiren oyunlar oynayabileceğini söylüyor. Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi Pınar Demir, içerisinde bulunduğumuz ara tatilde çocukların verimli zaman geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmesi önemli

Oyunun çocukların kendi öznel hallerini rahatlıkla ifade ettikleri ve yaşamı kendi bakış açıları çerçevesinde anlamlandırmada kullandıkları bir araç olduğunu belirten Pınar Demir, “Tatiller de çocukların akademik sorumluluklarından daha çok oyun oynayabilecekleri, kendilerini rahatlatabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aileleri ile birlikte geçirebilecekleri bir zaman dilimi sunması sebebiyle önem arz etmektedir. Ailelerin bu dönemde özellikle çocuklarıyla sık vakit geçirmeleri, çocukların ilgi alanlarına ve yaşlarına göre onlara çeşitli oyunlar ve etkinlikler sunmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin

Üç hafta sürecek ara tatilin verimli bir şekilde geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pınar Demir, şunları söyledi: “Çocuklarda, özellikle pandemi ile birlikte artan kaygı, mutsuzluk gibi olumsuz psikolojik durumların iyileştirilmesi için aileler tatil döneminde birtakım yöntemlere başvurabilirler. Bu üç haftada özellikle çocuğun yaşına ve gelişim dönemine göre etkinliklerde yer almaları desteklenebilir buna uygun bir ortam çocuğa sunulabilir. Ebeveynler bu etkinliklere kendileri dahil olabilir fakat yönlendirici olmamalı ve oyunu çocuğun şekillendirmesine olanak sunmalıdırlar. Ayrıca ebeveynlerin ilgili etkinlik ve oyunlarda çocuklarını gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu gözlemler çocukların ruhsal durumu ve ilgi alanları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Son olarak aileler, çocukların, oyunlardaki karakterlerin davranışlardan daha çok duygularının neler olduğuna odaklanmaları sağlamalıdır. Bu durum çocuklarda olumlu sosyal davranışların gelişmesi desteklenmesine katkı sağlayacaktır.”

Evde yapacak birçok etkinlik var

Araştırma Görevlisi Pınar Demir, okul öncesi dönem çocukları için bu dönemde yapılabilecek etkinliklerin özellikle etkileşimli olmaları ve duyusal uyaranlar içermelerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Araştırma Görevlisi Pınar Demir, okul öncesi çocukları için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Evde kitap okuma etkinlikleri, bahçede bitkiler ve hayvanlarla gerçekleştirebilecekleri çevre etkinlikleri (ebeveyn ile birlikte bitki yetiştirmek, her gün bir hayvanı tanımak ve beslemek),öz bakım becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler (diş fırçalama oyunu, banyoda şarkı söylemek),diğer aile üyeleriyle birlikte gerçekleştirecekleri drama etkinlikleri (herhangi bir meslek grubunu dramatize etme). Boyama yapma, yumurta kolisi, peçete rulosu gibi evdeki artık malzemelerden yeni bir ürün oluşturma, oyun hamurlarını kullanarak çeşitli nesneler yapma, pipetlerden, su şişelerinden faydalanarak oyuncak tasarlama gibi sanat etkinlikleri yapılabilir ve el kuklaları ile oynama olarak sıralanabilir.”

İlkokul çocuklarıyla geleneksel oyunlar oynanabilir

İlkokul çocukları ile bu dönemde yapılabilecek etkinliklerin ise biraz daha karmaşık özellikler gösterip daha fazla bilişsel yeti ve grup içi etkileşimler gerektirdiğini belirten Pınar Demir, “Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocukların körebe, saklambaç, sessiz sinema, deve cüce gibi geleneksel oyunları oynamaları desteklenebilir. Ayrıca, ilgili yaş döneminde akran ilişkileri önem kazanacağından tatil döneminde arkadaşlarıyla birlikte evde buluşma film izleme, yemek yapma ve mümkünse bahçede fiziksel beceri gerektiren oyunlar oynama (futbol, voleybol, masa tenisi) gibi faaliyetlerde de bulunulabilir” tavsiyesinde bulundu.

Ortaokul çocukları ile dikkat oyunları oynanabilir

Ortaokul çocukları ile bu dönemde gelişim gösteren soyut düşünme becerilerine paralel olarak daha çok dikkat oyunları tercih edilebileceğini belirten Pınar Demir, “Aynı şekilde düşünme becerilerini destekleyen satranç, dikkat ve konsantre olma becerilerini destekleyen jenga gibi oyunlar oynanabilir. Çocuğun ilgili duyduğu bir müzik aleti varsa onu çalmayı öğrenmesinin desteklenmesi, çocuğun hem öz yeterliliğinin artmasına katkıda bulunacak hem de eğlenmesine katkı sunacaktır. Bunun yanında dama, puzzle, tabu ve bulmaca gibi oyunlar da çocukların entelektüel becerilerini arttırmak ile beraber tatil sürecinde onların keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

Çocuklara keyifli ve verimli zaman geçirecekleri ortam oluşturulmalı

Araştırma Görevlisi Pınar Demir, tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinin yetişkinlerin yanı sıra çocukların da yaşamlarını, rutinlerini, psikolojik iyilik hallerini olumsuz etkilediğini hatırlatarak “Çocukluk döneminde stres faktörlerine maruz kalmanın yaşamın ilerleyen dönemlerini de etkilediği bilindiğinden çocukların pandemi sürecinden en az zarar alarak çıkmaları önem arz etmektedir. Bu noktada da ebeveynlere büyük rol düşmektedir. Ebeveynler çocuklara tatil sürecinde keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri bir ev ortamı sunmalıdırlar. Yukarıda bahsedilen etkinlik ve oyun örneklerinin çocukların iyilik hallerinin arttırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

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