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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        İzmir'in Konak ilçesinde 28 yaşındaki bir genç, çıkan tartışmada kendisi gibi dövmeci olan aynı yaştaki çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:07
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        Çocukluk arkadaşını öldürdü
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        İzmir'de çocukluk arkadaşı olan iki genç arasında çıkan tartışma faciayla bitti.

        Konak'ta Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Fotoğraftaki: Furkan Uzunoğlu

        Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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