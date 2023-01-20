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'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda

Hasan Can Kaya’nın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünde yer aldığı yılın en merakla beklenen filmi Çok Aşk’ın çekimleri tamamlandı. Film, 24 Şubat’ta izleyici ile buluşacak.

'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda
HABERTURK.COM

Hasan Can Kaya’nın hem senaryosunu yazdığı hem de Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel’le birlikte başrolü paylaştığı Çok Aşk filminin çekimleri tamamlandı. Arif V 216, Patron Mutlu Son İstiyor, Kocan Kadar Konuş, Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu film, 8 hafta süren yoğun çekim süreci sonrasında, beyazperdeyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çok Aşk’ın büyük bir özenle gerçekleşen çekimleri Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy, Sarıyer gibi semtlerin yanı sıra platolarda gerçekleştirildi. Korsan film satıcısı Coşkun’un aşkın peşinden koştuğu en az 10 yıllık bir dönemi anlatan film Türkiye’nin dönüşümünü de yansıtıyor.
100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
İzleyenlere sıcacık bir hikayeyi, kahkaha ile sunacak olan ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 24 Şubat 2023 tarihinde vizyonda olacak

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