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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Çok Aşk', 27 Ekim’de sinemalarda

        'Çok Aşk', 27 Ekim’de sinemalarda

        Deprem nedeniyle vizyon tarihi ertelenen ,başrollerini Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin'in paylaştığı 'Çok Aşk' filmi 27 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:27
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        'Çok Aşk', 27 Ekim'de sinemalarda
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        Hasan Can Kaya’nın senaryosunu yazdığı; Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel’le birlikte başrolü paylaştığı ‘Çok Aşk’ filminin gösterim tarihi belli oldu. Ortak yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Arif V 216, Patron Mutlu Son İstiyor, Kocan Kadar Konuş ve Görümce gibi yapımlarda imzası olan Kıvanç Baruönü oturuyor. Bol kahkahalı romantik komedi filmi ‘Çok Aşk’, 27 Ekim’de beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yoğun çekim temposunun ardından yılın başında çekimleri tamamlanan ve şubat ayında gösterime girmesi beklenen filmin vizyon tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti.

        Uğur Yücel’in ‘Özkan’ karakteriyle Hasan Can Kaya’nın babasını canlandırdığı yapımda; Şebnem Sönmez, Kaya’nın ‘Meral’ adındaki annesini, Barış Yıldız ise ağabeyi ‘İrfan’ı canlandırıyor. Coşkun karakteriyle kamera karşısına geçen Hasan Can Kaya’nın kız arkadaşı ‘Ayla’ karakterine ise Büşra Pekin hayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu, 100 kişilik bir teknik ekip ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla çekimleri tamamlanan film, korsan film satıcısı Coşkun’un aşkın peşinden koştuğu, fonda 15 yıllık süreyi anlatırken, Türkiye’nin bu zaman içindeki yolculuğunu da yansıtıyor.

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        #Hasan Can Kaya
        #Çok Aşk
        #büşra pekin
        #film
        #uğur yücel
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