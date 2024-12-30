Colani’nin takım elbisesinden sonra ayakkabısı gündem oldu

Suriye’de yönetimin Colani adıyla da bilinen lideri Ahmed eş-Şara, bu kez ayakkabısı ile sosyal medyada gündem oldu.

Şara’nın Esad rejimini devirmesinin ardından takım elbise ile görülmesi imajına dair yorumları beraberinde getirirken son fotoğraflarından birine kadraja ayakkabısı da girdi. Ayakkabının ünlü bir markanın 1004 euro’satılan bir modeli olduğu belirtiliyor.