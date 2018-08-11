Colo_Colo - San Luis De Quillota maçı rakamları

Colo_Colo ve San Luis De Quillota, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi Colo_Colo 30 puanla 5. sırada, San Luis De Quillota 14 puanla 15. sırada bulunuyor. Colo_Colo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Luis De Quillota, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 771. İddaa'da Colo_Colo kazanır 1.35, berabere biter 3.60, San Luis De Quillota kazanır 5.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Colo_Colo önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 5-2 kazandı.

San Luis De Quillota, Universidad Catolica karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Colo_Colo, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

San Luis De Quillota ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Luis De Quillota, 5 gol atarken 19 gol yedi.

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