Concordia Chiajna - Dinamo Bucuresti maçı heyecanı

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Concordia Chiajna, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Dinamo Bucuresti takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Concordia Chiajna 14 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Dinamo Bucuresti 12 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Concordia Chiajna, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dinamo Bucuresti son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 610 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Concordia Chiajna kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Dinamo Bucuresti sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Concordia Chiajna önceki hafta Recaş mücadelesinde 0-1 yenildi.

Dinamo Bucuresti ise Sepsi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Concordia Chiajna, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 8 gol yedi.

Dinamo Bucuresti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Dinamo Bucuresti, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ