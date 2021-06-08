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Contemporary Istanbul'a 8.336 ziyaretçi

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen, uzun süredir hareketlenmeyi bekleyen sanat dünyasına yeniden ivme kazandıran Contemporary Istanbul'u, 5 günde, 20 farklı seansta 8.336 kişi ziyaret etti

Contemporary Istanbul'a 8.336 ziyaretçi
Contemporary Istanbul'a yoğun ilgi
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HABERTURK.COM

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen, çağdaş sanat piyasasına yeni bir nefes getiren 15'inci Contemporary Istanbul, 26 çağdaş sanat galerisini ve sanat kurumlarını ziyaretçileri ile buluşturdu. Sanatın yarattığı heyecanı ve motivasyonu 500'e yakın çağdaş sanat eseri ile yakından deneyimleme fırsatı bulan sanatseverler, fuarı belirlenen saat aralıklarında, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sonrasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda izledi. Contemporary Istanbul'u, 5 günde, 20 farklı seansta 8.336 kişi ziyaret etti.

Contemporary Istanbul'un 15'inci edisyonunda sergilenen eserlerin 2/3'ü sanatseverlerin koleksiyonları arasına girdi. Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu üyelerinin fuarın ilk günü erken saatlerdeki ziyaretleri ve Genç Danışma Kurulu üyelerinin de katılımı fuara duyulan ilgi ve heyecanın göstergesi oldu. İlk kez yalnızca Türkiye'den çağdaş sanat galerileri ile gerçekleşen 15'inci edisyonda sanatın yarattığı duygu, özlem ve ilgi Türk çağdaş sanat pazarına heyecan kazandırdı.

Contemporary Istanbul 15'inci edisyonunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın aracılığıyla davet ettiği Der Tagesspiegel, Ard, Deutschlandfunk, Orf, Artension ve Financial Times yayınlarının editörleri, Marcus Graf rehberliğinde galeriler ve sanatçılarla bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na Contemporary Istanbul'a verdiği desteklerden ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Sayın Pervin Ersoy'a fuarı ziyaretinden dolayı teşekkür edildi.

İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli eşliğinde çağdaş sanat galerileri ve sanatçıları ile fuarın kapanış gününde bir araya geldi. Her galeriyi özel olarak ziyaret eden Sayın İmamoğlu, İstanbul'a yeni bir soluk getirdikleri ve üretmeye devam ettikleri için sanatçıları tebrik etti ve galerileri kendi mekanlarında ziyaret etmek için galeriler gezi planı üreteceklerini belirtti.

Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer başarıyla gerçekleştirilen fuarla ilgili şöyle konuştu; "İstanbul'u dünyada çağdaş sanatın kalbinin attığı önemli merkezlerden biri haline getiren Contemporary İstanbul'un, 15'inci edisyonunu, özellikle herkesin fiziksel bir sanat fuarında bulunmayı özlediği bir dönemde, sanatseverlerin beğenisine sunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 26 galerinin standında 200'ün üzerinde sanatçının eserleriyle buluşan sanatseverlerin sanatın yaşamı zenginleştiren ve insanı iyileştiren gücünü hissetmiş olduğunu düşünüyorum. Çağdaş sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle ilk günden bu yana destek verdiğimiz Contemporary Istanbul'un önümüzdeki dönemde de ülkemizi başarıyla temsil edeceğine ve tanıtacağına olan inancım tam."

Ali G&uuml;reli - Suzan Sabancı Din&ccedil;er
Ali Güreli - Suzan Sabancı Dinçer

Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şunları söyledi; "Contemporary Istanbul 15'inci edisyonunun Türkiye'deki çağdaş sanat dünyası için son derece önemli olduğuna inandım. 15 senedir başarılı şekilde süregelen fuarımız bu süreçte fiziki olarak gerçekleşerek görevini yaptı. Sanat pazarının oyuncularını bir araya getirdi. Sanatı herkesin hayatına dahil etmekte öncü olan fuarımızın 16'ncı Edisyonunda, 14-19 Eylül tarihleri arasında fuarın yeni mekanında, yeni yüzü ile binlerce yıllık İstanbul tarihinin içinde, bu kez dünyadan galerilerle birlikte tekrar bir araya geleceğiz. İstanbul'un Haliç'teki yeni, heyecanlı ve büyük projesi Tersane Istanbul'da gerçekleşecek 16'ncı edisyonunun dünyadan güçlü talep göreceğini şimdiden görebiliyorum."

Ali G&uuml;reli - Ekrem İmamoğlu
Ali Güreli - Ekrem İmamoğlu

Contemporary Istanbul, 16'ncı edisyonunda uluslararası sanat galerileri ve kurumları ile Haliç'te, Tersane Istanbul'da gerçekleştireceğini duyurdu. 2022 baharında açılması planlanan Tersane Istanbul, Contemporary Istanbul'un 16'ncı edisyonuna özel 9.500m2 kapalı, 10.000m2 açık alanını tamamlayarak Eylül ayında Contemporary Istanbul'a ev sahipliği yapacak. Tarih boyunca sayısız mitolojik hikaye ve efsane ile anılan, hem İstanbul hem de dünyanın önemli konumlarından biri olan Haliç'te, İstanbul'u güçlü ve farklı bir sanat etkinliği bekliyor. Ziyaretçilerin deniz yolu ile de ulaşabileceği Contemporary Istanbul'un yeni lokasyonu Tersane Istanbul'da sanatseverleri uluslararası çağdaş sanat galerileri, sanat kurumları ve müzeleri karşılayacak.

Tersane Istanbul'un 10.000 m2 açık alanında Haliç'in kıyısında büyük ölçekli ışık enstalasyonları eşliğinde yeni medya ve dijital sanat platformu Istanbul the Lights'ın yeni teması ile yer alması planlanıyor. Bu sene 2. Yaşını kutlayacak Istanbul the Lights, yeni sanatçı seçkisi ile teknoloji, bilim ve sanat yaklaşımlarının örneklerini izleyiciler ile buluşturacak.

2021 Eylül – 2022 İstanbul Takvimi
16'ncı Contemporary Istanbul
2'nci Istanbul the Lights
9'uncu Plugin Istanbul
Galata Port projesi açılışı,
Yeni Istanbul Modern Müzesi açılışı
Yeni Atatürk Kültür Merkezi açılışı
Istanbul Resim ve Heykel Müzesi açılışı,
Istanbul İslam Medeniyetleri Müzesi açılışı
Istanbul Şehir Müzesi açılışı
Tersane İstanbul projesi 1'inci fazı açılışı

Contemporary Istanbul Vakfı'nın standında izleyicilerle buluşturduğu Güvenç Özel'in 'Evrişim' adlı Arttırılmış Gerçeklik(AR) eseri, İstanbul'un bugünkü yapısallığından farklı şekillerde gelişmesine yer verdi.
Contemporary Istanbul Vakfı, Fişekhane'de Borusan Contemporary Koleksiyonu'ndan yeni medya ağırlıklı eserleriyle 27 Mayısta açılan 'Hareket Eden Anılar' sergisi ile izleyiciler teknoloji ve sanatın yakın ilişkisini gözlemleyebilecek. Seçki 6 Ağustos'a kadar Fişekhane Cocoon sanat alanında ziyaret edilebilecek.

8'inci Plugin Istanbul
5 günlük fuar süresi boyunca Plugin Talks programında NFT konuşmaları gerçekleşti. Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda gerçekleşen Plugin Istanbul, küratör Esra Özkan moderatörlüğünde 'NFT ne değildir?' başlığı ile NFT ve Kripto sanat üzerinde konuşma serileri gerçekleştirdi. Ayrıca Crypto Women Turkey ekibinin katılımıyla ''Blokzincir Teknolojileri: Sanat ve Pazarlama'' konuşmasını da yer veren Plugin Istanbul, sanatçı ve eser seçkisi ile bu yıl da dikkat çekti.

Crash sergisi ve Piksel Art Talks at House of Brothers
Pernod Ricard Türkiye sponsorluğunda House of Brothers Lounge'da 'Crash' adlı sergisiyle izleyicilerle buluştu. Koleksiyoner Feride İkiz'in NFT koleksiyonu Contemporary Istanbul'un bu edisyonda ilk kez fiziksel ortamda sergilendi. Fuar süresi boyunca Pernod Ricard Türkiye sponsorluğunda devam eden 'Piksel Art Talks at House of Brothers' konuşma serisi Contemporary Istanbul içerisindeki House of Brothers Lounge'da canlı olarak yayınlanırken, konuşmaların videoları Brothers1801 Instagram ve Youtube hesapları üzerinden izlenebiliyor.

Fuara Katılan Galeriler
Anna Laudel, İstanbul - Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24 Gallery, New York ; CEP Gallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul - Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul - London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul - Berlin

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