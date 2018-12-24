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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, dün çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış erkek cesedinin, Irak uyruklu Hüseyin Kalas'a (17) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İŞÇİLER DÜN ERKEK CESEDİ PARÇALARI BULDU
Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.
3 IRAK UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'nın haberine göre, polis ekipleri cesedin, Altınordu ilçesinde oturan Irak uyruklu Hüseyin Kalas'a ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgunda teşhis edilen cesedin parçaları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kent merkezindeki MOBESE kameralarını ve diğer çöp konteynerlerini de incelemeye alarak, cesedi çöpe atanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, olayla ilgili olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Ordu Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.
'HALI SAHAYA GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN AYRILMIŞ
Cesedi parçalanmış halde bulunan Hüseyin Kalas'ın, halı sahada top oynamak için cumartesi akşamı evden ayrıldığı, gece geri dönmeyince de ailesi tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Hüseyin Kalas'ın cesedinin parçalara ayrılarak çöp konteynerlerine atıldığı, buradan da çöp kamyonu vasıtasıyla tesise ulaştığı belirlendi.
'OLAYIN AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ'
Hüseyin Kalas'ın annesi Fawzia Kalas (45),oğlunun hiç kimseye bir zararı olmadığını, 2,5 yıldır 4 çocuğuyla Altınordu´da yaşadıklarını söyledi. Acılı anne Kalas, "4 çocuğumla burada yaşıyorum. Polisin bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz. Her zaman sahile gezmeye gidip geliyordu. Cumartesi akşamı, halı sahaya gideceğini söyledi. Geri dönmedi, eve gelmeyince de polise bildirdik. Çöpte cansız bedeninin bulunduğu bize söylendi" dedi.
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