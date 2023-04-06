Konya'da çöp dolu evlerinde yalnız bulunan 1,5 yaşındaki A.G., tedavisi sonrası savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yuvasına yerleştirildi. A.G.'nin birlikte yaşadığı annesi Fatma G. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre olay, 26 Mart günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Apartmandakiler, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı.