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Çöp konteynerinden çıkan ayı, okul müdürünü korkuttu

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan konteynerden aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

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DHA
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

    ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

    DHA'nın haberine göre görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü.
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

    Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.

     
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

    Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

    Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.

     
  • Çöp konteynerinden çıktı... Okul müdürü neye uğradığını şaşırdı

 

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