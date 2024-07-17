Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
Kayseri'de bir apartmanda kapının önüne bırakılan çöp nedeniyle kavga çıktı, baba ve oğul komşuları tarafından silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.
İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.
ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.