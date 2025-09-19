Çöpe atan pişman oluyor... Cilt bakımından ilk yardıma muz kabukları ile bakın evde neler yapabiliyorsunuz!

BİTKİ BAKIMINDA MUZ KABUĞU

Evdeki bitkiler için muz kabukları adeta organik bir gübre görevi görür. İçeriğindeki potasyum ve magnezyum, bitkilerin kök gelişimini destekler ve daha canlı yapraklar ortaya çıkarır. Kabuğu toprağa gömmek veya kurutup öğütmek en yaygın kullanım yöntemlerindendir.