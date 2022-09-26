BEYAZ SAÇLARI YOK EDİYOR

Beyaz saçlarınızın görünmemesi için patates kabuklarını klorsuz bir su içerisinde 25 dakika kaynatın ve süzülen suyu her duştan sonra saçınıza uygulayın. Uygulamadan sonra saçınızı yıkamayın. Bu işlem saçınızda bulunan kepek problemini, dökülme sorununu ve kırıklarınızı yok eder.