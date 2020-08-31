AA

Ağrılı esnaf Abdülkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerinde 33 dönümlük arazide kurduğu meyve bahçesinde tonlarca meyve yetiştirip vatandaşlara ve ziyaretçilere dağıtıyor.

Ağrı'da esnaflık yapan Ardin, 4 yıl önce memleketi Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı eteklerinde meyve yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

AA'nın haberine göre köyde 33 dönüm arazi satın alan Ardin, zemini tamamen kum olan çorak araziyi sulama sisteminden fiziki şartlarına kadar kendi imkanlarıyla iyileştirdi.

Çalışmalar sırasında çevresindekilerin, "Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?" yönündeki eleştirilerine rağmen Ardin, Tarım ve Orman Müdürlüğünün de teknik bilgi ve uzman personel desteğiyle hayalini kurduğu meyve bahçesini 2016'da tamamladı.

2 YILDA MAHSULLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Bahçesinde 3 bin 300'ü 11 çeşit meyve, 1200'ü Kanada kabağı ve akasyanın yanı sıra palmiye ile huş ağacı türlerinden oluşan 4 bin 500 ağacı bulunan Ardin, 2 yıl içinde meyve ağaçlarından mahsul almaya başladı.

Meyve ağaçlarından tonlarca mahsul alan Ardin, ticaret yapma niyetiyle yetiştirdiği meyveleri satmak yerine il merkezi ve ilçelerinden bahçesine gelen vatandaşlara ve turistlere dağıtıyor.

Şu ana kadar vatandaşlara kasalar dolusu meyve dağıtan Ardin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) kayıt yaptırdı. Ardin, gelecek yıldan itibaren bahçesinde yetiştirdiği meyveleri Türkiye'nin birçok noktasına pazarlayacak.

Abdülkadir Ardin, yaptığı açıklamada, Ağrı’da esnaflık yaptığı sırada başta köylüler olmak üzere herkesin faydalanması için memleketinde meyve bahçesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

MEYVELERİNİ ŞİMDİYE KADAR SATMAYI DÜŞÜNMEDİ

Araziyi satın alıp çalışmalara başladıktan sonra çevresindekilerin kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Ardin, şöyle konuştu:

"Araziyi ilk aldığımda burası tamamen kumluk alandı, adeta çöle dönmüştü. Çalışmaya başladığımda çevremdeki insanlar, 'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?' diyerek bana gülüyordu. Ben aksine daha da hırslandım ve o azimle fidanlarımı diktim. İki sene içinde de tam verim almaya başladım. Meyvelerimi iki, üç yıldır köylüler, çevre illerden gelen tanıdıklar ve buraya turistik amaçla gelen ziyaretçilere dağıtıyorum. Şimdiye kadar meyvelerimi satmayı düşünmedim."

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Mehmet Salih Akkuş da Abdülkadir Ardin'in artık bu işin ticaretini yapmasının zamanının geldiğini belirtti.

Ardin'i, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan DİTAP'a kaydettiklerini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Abdülkadir ağabeyimiz bugüne kadar bu bahçeyi sadece hayır ve tanıtım amaçlı kullandı. Satmayı hiç düşünmedi ama artık biz onun bu gayretinin meyvelerini almasını istiyoruz. Biliyorsunuz Bakanlığımız bu yıl, üreten çiftçilerimizin pazar alanını genişletmeyi amaçlayan Dijital Tarım Pazarı'nı hayata geçirdi. Abdülkadir ağabeyimizi de buraya kaydettik. Artık o istese de istemese de önümüzdeki yıldan itibaren biz onun bu çabasını ekonomiye dökeceğiz ki geri dönüşümü olsun ve kendisi daha da güzel işlere imza atsın."