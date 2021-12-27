Dünyaya bir daha gelse yine ormancı olmayı seçeceğini belirten Dayı, "Ormanlara küçük fidan dikiyoruz. Onlar ağaç oluyor, ağaçlar orman oluyor, ormanlarda geleceğe nefes oluyor. Fıstık çamı fidanı dikiyoruz, köy halkına gelir de oluyor. Aynı zamanda ekonomik katkı da oluyor" dedi.