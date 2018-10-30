Cordoba - Getafe maçı heyecanı

Cordoba ve Getafe, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Ev sahibi Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Getafe, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cordoba kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Getafe sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cordoba önceki hafta Real Oviedo mücadelesinde 1-2 kazandı.

Getafe ise Valladolid karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında alan Cordoba, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Getafe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Getafe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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