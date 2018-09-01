Corinthians - Atletico Mineiro rakamlar

Brezilya Serie A maçında Corinthians ile Atletico Mineiro, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Corinthians 29 puanla 8. sırada, Atletico Mineiro 34 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da Corinthians kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Atletico Mineiro kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Corinthians önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-0 yenildi.
Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 4-3 kazandı.
Corinthians, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.
Atletico Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Mineiro, 17 gol atarken 17 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ