Çorlu'daki tren kazasında 9 kişiye daha dava!

9 KİŞİ İÇİN KAMU DAVASI AÇILDI

Bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan N.A, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M, Bakım Servis Müdürü M.K, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı L.K, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı N.A, Yol kontrolörü B.O, mühendisler T.B.Ö, D.P, ve K.B. hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesine taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlarından dolayı kamu davası açıldı.