Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Toplam test sayısı 1 buçuk milyonu aşarken toplam vefat sayısı da 4 bini aştı. 15 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 15 MAYIS 2020

15 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 14 MAYIS

14 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

4 BİN 7 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 144 BİN 749

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 34 bin 821 testten bin 635'i pozitif çıktı, 55 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 144 bin 749 oldu. Toplamda 4 bin 7 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, entübe edilmiş hasta sayısı 508 oldu. Dün 2 bin 315 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYGULANACAK 13 REHBER YAYIMLADI

Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek. Rehberde madenler, ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar, bakkalar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemiş, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optik esnafı, minibüsler, pazar yerleri, terzi, kuru temizlemeci, kitap ve kırtasiyeciler, oyuncak mağazaları için normalleşme sürecinde uygulanması gerekenler açıklandı.

NORMALLEŞME REHBERİ İÇİN TIKLAYIN