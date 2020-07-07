Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 7 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 7 TEMMUZ 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 20.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

6 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ." dedi.

5 BİN 241 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 206 BİN 844

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 52 bin 193 testten 1086'sı pozitif çıktı, 16 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 206 bin 844 oldu. Toplamda 5 bin 241 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, entübe edilmiş hasta sayısı 392 oldu. 182 bin 995 hasta da iyileşti.

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KORONAVİRÜSÜN KORKUNÇ ETKİSİ! KOL VE BACAK KAYBINA NEDEN OLABİLİR!

Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir etkisi de kan pıhtılaşmasına bağlı olarak kol veya bacakların kangren olması ve bu uzuvların kaybedilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Covid-19 hastalığı seyri sırasında hem toplardamarlarda hem de atardamarlarda pıhtılaşma olabilmektedir. Bunun sebebi hem enfeksiyon sırasında pıhtılaşma eğilimine yol açan faktörlerin artması hem de damarların iç yüzeyini kaplayan endotel tabakasının virüs tarafından invazyonu olabilir. Belirti ve bulgular tutulan damar ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Akciğer damarlarının tutulumuna bağlı olarak ölümcül seyredebilen pulmoner emboli nisbi olarak sık görülmektedir. Covid enfeksiyonu sırasında aort damarının farklı bölgelerinde pıhtılaşmanın gösterildiği ve bu pıhtıların embolisine bağlı olarak beyin damarlarında ve bacak atar damarlarında tıkanmaların saptandığı bilimsel yayınlarda mevcuttur. Elbette bu durum da felçlere ve bacak kangrenine yol açabilecek potansiyeldedir" açıklamasında bulundu.