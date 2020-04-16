Corona virüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 69 bin kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 1518 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 16 NİSAN 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI, ÖLENLERİN SAYISI 137 BİN

Corona virüsü haritasına göre, 16 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 66 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 137 bin 124. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor. Şu anda en büyük kriz ABD'de yaşanıyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA DÜNYADA 9. ÜLKE

Corona virüs vaka sayısının en yoğun olduğu ülke 639 bin 664 vaka ile ABD. En çok ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 985. ABD'nin ardından listede En çok vakaya sahip ülke 180 bin kişi ile İspanya. Ölü sayısına bakıldığında ise 165 bin vakası bulunan İtalya 21 bin 645 ölüm sayısı ile 2. sırada yer alıyor. Vaka sayısına göre bakıldığında Türkiye 69 bin vaka ile 9. sırada yer alıyor.

NİJERYA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 18 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Nijerya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi. İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülkenin bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Raporda, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletinde 12, Abia eyaletinde 2, Delta, Niger, Ebonyi ve Katsina eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü kaydedildi. Güvenlik güçlerinin yasağı uymayan 33 kişiye de işkence yaptığı ve olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ülkede şimdiye kadar 373 Kovid-19 vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SİYAH MASKELER İÇİN UYARI: ANCAK SÜS OLUR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.