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Corona virüs haritası CANLI 24 Mart 2020 Salı! Coronavirus map live: Güncel koronavirüs haritası son durum

Corona virüs haritası, dünya genelinde 168 ülkenin mücadele ettiği koronavirüs COVİD-19 salgınının son durumunu gözler önüne sermesi açısından önemli. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Corona virüs haritası (Coronavirus map live) son durum haberimizde

Corona virüs haritası

Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 1529 hasta var. Corona virüs nedeniyle 37 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu şöyle...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 24 MART SALI 

Coronavirus map live yani  Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. 

CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 16 BİN 500'Ü GEÇTİ 

Corona virüsü haritasına göre, 24 mart öğle saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 383 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 587. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 2 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 168 ülkede görülüyor.

CORONA VİRÜS VAKALARI İTALYA'DA YAKLAŞIK 64 BİN, ABD'DE 46 BİN

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artılş yaşanmıyor. Ancak hastalık Avrupa ve ABD'de oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, yaklaşık 64 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Listede ABD, yeni vaka bildirimleri ile 46 bin 450 hastaya ulaştı. Bu da ABD'yi en çok vaka görülen 3. ülke yaptı.  

İSPANYA'DA HUZUREVLERİNDE KALAN YAŞLILAR ÖLÜME TERK EDİLDİ!

İspanya'da ziyaret düzenledikleri bazı huzurevlerini terk edilmiş halde buldukları, bunların bazısında yaşlı insanların yataklarında cansız bir halde bırakıldıkları belirlendi. İspanyol hükümeti huzurevlerinin koronavirüs salgını boyunca hükümet için kesin bir öncelik haline geleceğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN GENÇLERE KORONAVİRÜS MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi. Bakan Koca, "Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.

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