Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde başlayan ve hızlı bir şekilde yayılarak dünyanın birçok yerine yayılan ayrıca dünya genelinde 2,780’ze yakın kişinin ölümüne sebep olan COVID-19 bilimsel adı ile bilinen Korona virüsü (Corona virüsü) belirtileri ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Henüz tam olarak nedeni bilinmeyen ve kesin bir tedavisi bulunamamış olan bu salgın tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken araştırılan bu konu ile ilgili hazırladığımız haberimizde bilinmesi gereken tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Corona Virüsünün Belirtileri Nelerdir?

COVID-19 Corona virüsler, insanlarda ve memeli hayvanlarda ayrıca kuşlar gibi kanatlı hayvanlarda hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle çok ciddi olmayan semptomlar ile başlayan ancak ilerledikçe ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV yani COVID- 19 sayılabilir.

İnsanlarda COVID-19 Corona Virüsünün Belirtileri Nelerdir sorusuna verilecek cevapta en yaygın semptomlar olarak şu şekilde sıralayabiliriz; ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar hastalanır ancak herhangi bir belirti geliştirmemekle birlikte kendilerini çok iyi de hissetmezler. Çoğu insan ki yaklaşık% 80’ni özel tedaviye ihtiyaç duyulmadan hastalıktan tamamen iyileşirler. COVID-19 Corona virüse yakalanan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve artık nefes almakta güçlük çekmektedir. Özellikle yaşlı insanlar, yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı çok daha yüksektir.

Çin'den yayılan bu COVID-19 corona virüs (korona virüs) türünün belirtileri herhangi bir grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna çok benziyor. COVID-19 corona virüsünde (korona virüsü) görülen ilk belirtisi yüksek ateştir. Yüksek ateşin ardından kuru öksürük ve yaklaşık bir hafta sonra da nefes darlığına yol açıyor. Nefes darlığı başlaması anında bazı hastaların acilen hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Bu durumda COVID-19 corona virüsünden (korona virüs) enfekte olup olmadığı ya da bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesi için örnek alınması ve alınan örnekler ile kan üzerinde laboratuvarda çeşitli testlerin yapılması gerekmektedir.

COVID-19 corona virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer bir şekilde, hafif ile orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları çok daha kolay hasta edebilir. İlk etapta corona virüsü semptomları arasında belirgin olarak burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme olasılığı oldukça yüksek bir durumdur.

MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus) virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiş ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olmuştur, ancak MERS virüsü semptomları çok daha şiddetlidir. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri olan CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.

Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak ilk başlarda yüksek ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı, ishal, yorgunluk, halsizlik ve durgunluk görülmektedir.

İlerleyen corona Virüslerde şiddetli nefes darlığı, solunum sıkıntısı, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi, denge sorunları, genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Ayrıca ağır enfekte olan hastalarda zatürre gibi iltihaplı akciğer hastalığına kadar görülebilmektedir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, bağışıklık sistemlerinin daha düşük olmasından dolayı yaşlılar en savunmasız hastalardır.