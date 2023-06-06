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Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 13 kişi zehirlendi

Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı. AA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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