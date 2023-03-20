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DHA

Olay bu akşam Çorum'un Çepni Mahallesi Çelik 3. Caddesinde bulunan Hurdacılar mevkisinde meydana geldi.

Hüseyin S., iddiaya göre birlikte hurda topladığı yeğeni Rıza Sadıklı ile para konusunda anlaşmazlık yaşadı. Tartışma sırasında Hüseyin S., belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yeğeni Rıza Sadıklı'ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu Sandıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden üç kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıza Sadıklı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi dayı Hüseyin S., polis ekipleri tarafından tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.