        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 00:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 00:27
        Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Serhat H. (30) idaresindeki otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde savrularak orta refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

