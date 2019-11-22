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Çorum'da inşaat asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Çorum'da bir inşaattaki yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

inşaat kazası

Çorum, Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mustafa Özdemir ile Orhan Çanaklı'nın bina dışında üst kata malzeme taşıdıkları yük asansörü arızalandı.

ARKADAŞI BİNAYA ATLAYARAK KURTULDU

Yaklaşık 40 metreden zemine çakılan asansör kabinindeki işçilerden Mustafa Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme sırasında asansörden binaya atlayan Çanaklı ise yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çanaklı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BABA OĞUL AYNI İNŞAATTA ÇALIŞIYORLARDI

Kazanın meydana geldiği inşaatta oğluyla birlikte çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Çanaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cansız bedenine bakarak gözyaşı döken acılı babayı, vatandaşlar sakinleştirdi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Çanaklı’nın dört çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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