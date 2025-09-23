Habertürk
        Çorum FK - Serikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Çorum FK - Serikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen Çorum FK ile Serikspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 22:25 Güncelleme: 23.09.2025 - 22:25
        Çorum'da kazanan yok
        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK ile Serikspor 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

        Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio)

        Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan)), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak)

        Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Arca Çorum FK)

